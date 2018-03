Solo Allievi Calabria ancora in corsa al Torneo delle Regioni. In Terza, vittorie ampie di Fortitudo Lamezia e Asd Vigor 1919

Lamezia Terme - Soddisfazioni soltanto per la Rappresentativa Calabria Allievi alla 57esima edizione del Torneo delle Regioni in corso di svolgimento in Abruzzo. Al termine delle prime due giornate, soltanto la formazione intermedia delle tre ha chance di accedere alla seconda fase. Già eliminate sia la Juniores di mister Rosario Salerno che i Giovanissimi di Agostino Mercuri. La prima ha perso 3-0 con la Puglia e 4-1, alla seconda giornata, al cospetto dei parigrado delle Marche. Oramai ininfluente l’ultima gara del girone che domani vedrà opposti i calabresi alla capolista, peraltro a punteggio pieno, Friuli Venezia Giulia. Come già anticipato, oramai irrecuperabile il terreno perduto anche dai Giovanissimi nostrani a seguito delle sconfitte per 2-1 e 5-1 sempre, rispettivamente, al cospetto di Puglia e Marche. Ricordiamo, infatti, che passano il turno solo le prime classificate dei cinque gironi nonché le migliori tre seconde. Decisamente migliore il cammino degli Allievi guidati dal lametino doc Pietro De Sensi. Alla vittoria inaugurale, con il più classico dei risultati, ai danni dei pugliesi, ha fatto seguito lo 0-0 contro i parigrado delle Marche. Proprio queste ultime due formazioni guidano, almeno momentaneamente, la classifica a quota 4.

Passando al calcio giocato nella nostra regione, c’è da dire che le cattive condizioni meteo hanno portato all’ulteriore rinvio a data da destinarsi di diversi dei recuperi ch’erano in programma ieri pomeriggio nei campionati regionali di Promozione e Prima Categoria. Per ciò che concerne il raggruppamento A di Promozione, non è nemmeno iniziato, causa impraticabilità del “Leo” di Soveria Mannelli, il recupero tra i locali della Garibaldina e la Brutium Cosenza. Rinviata, ma per nebbia, anche San Fili – Roggiano. Buona notizia per i soveritani la sconfitta, seppur di stretta misura, del Cassano, avversario diretto nella lotta salvezza, in casa della vice-capolista Olympic Rossanese. Si sono invece regolarmente giocati i tre recuperi in programma nel girone B. Anche in questo caso buone nuove per l’Atletico Maida in virtù delle sconfitte di Gioiese e Filogaso, squadre impegnate assieme ai maidesi, e altre compagini, nella lotta per evitare i play-out. I vibonesi restano appaiati all’Atletico, mentre i viola reggini continuano a vantare solo un punto in più.

Nel girone C di Prima Categoria, erano in programma Bivongi – Real Montepaone e Stignano – Caulonia, non disputate lo scorso 25 febbraio per maltempo. La prima è stata nuovamente rinviata e quindi i soveratesi restano momentaneamente secondi, a tre lunghezze dal San Calogero, mentre nella seconda gara, gli ospiti si sono imposti 2-1 balzando in quartultima posizione e lasciando lo Stignano sempre più staccato al penultimo posto. Larga vittoria (4-1) degli Atleti Cosenza Morrone sul Bianco nella finale di Coppa Calabria giocatasi ieri sul neutro del “Rocco Riga” di Sant’Eufemia. Stagione che si preannuncia trionfale dunque per i cosentini i quali sono al contempo saldamente (+5 sulla seconda) in testa nel girone B di Prima Categoria. Tutte disputate le gare in programma nel girone D di Seconda Categoria. Nulla da fare per l’Acconia Spartans, sconfitta 3-0 in casa della sempre più capolista Parghelia visto che la più immediata inseguitrice Capo Vaticano crolla 3-1 a Jacurso (Perri, De Francesco e Terranova i marcatori locali). Buon 2-2 esterno del San Pietro Apostolo nello scontro tra le due terze forze del girone. Continua a scalare posizioni su posizioni il Sant’Onofrio che piega 2-1 il Cortale scavalcandolo in classifica ed rrompendo in zona play-off. Non va oltre il 2-2 il Real Mortilla, quartultimo, in casa del vice-fanalino di coda Napitia. Doppietta di Martello per i gizzeroti. Basta, infine, una rete di Landolfi alla Polisportiva Lamezia per avere ragione della cenerentola, ma in ripresa nelle ultime giornate, Limbadi ed accorciare le distanze dal quartultimo posto. Questa la classifica aggiornata: Parghelia 44; Capo Vaticano 38; Nuova Calimera* 32; S.Pietro Apostolo 32; Acconia Spartans* e Sant’Onofrio 30; Cortale 29; Jacurso* 25; Real Mortilla 23; Pol.Lamezia* 20; Napitia 11; Limbadi 8 *una gara in meno

E scendiamo in Terza Categoria, girone F, dove continua a macinare vittorie in serie la capolista Fortitudo Lamezia. Nell’anticipo di sabato i ragazzi di Antonello Coclite hanno battuto 5-2 l’Excalibur Fronti. Segnature fortitudine di Bonsignore (due), Volpe, Godino e Ruberto. Per i gialloverdi vana la doppietta di Scarpino. Restano così sei le lunghezze di vantaggio dei rossoblù sull’Asd Vigor 1919 (nella foto, tratta dalla pagina facebook della società, l’undici iniziale opposto ieri ai decollaturesi) che, rispettando in pieno il pronostico della vigilia, ha rifilato un largo 5-0 a quell’Audace Decollatura che all’andata per pochissimo non agguantò il pari proprio in pieno recupero (Aiello parò il calcio di rigore del possibile 2-2). Senza storia invece la sfida giocatasi eccezionalmente sul sintetico di Pianopoli. In gol sono andati Cugnetto, Bevilacqua, Ventura, Simonetti (primo centro in biancoverde per il centravanti arrivato a gennaio) e Nucifero. Rinviata per impraticabilità di campo quella che era la gara tra la terza e la quinta in classifica, ovvero Real Pizzo – PSG Calabria. Aggancia, almeno momentaneamente, la zona play-off il Filadelfia Cup che passa 4-1 a Migliuso per effetto della doppietta di Danilo Caruso e dei singoli centri di Ibrahim e Diaco R. Di De Grazia la rete della bandiera biancoazzurra. Un gol ed un punto a testa tra Platania e Biancoverdi Lamezia: a Gigliotti risponde Chirumbolo. Affermazione casalinga con il più classico dei risultati per il Maida (reti firmate da Praiano e Gigliotti) sul fanalino di coda Serrastretta.

RISULTATI 19^ GIORNATA: Fortitudo Lamezia – Excalibur C. Fronti 5-2; Mac 3 – Filadelfia Cup 1-4; Maida –Serrastretta 2-0; Platania – Biancoverdi Lamezia 1-1; Real Pizzo – PSG Calabria rinv.; Asd Vigor 1919 – Audace Decollatura 5-0. Ha riposato Libertas Curinga.

CLASSIFICA: Fortitudo Lamezia 49; Asd Vigor 1919 43; Real Pizzo* 33; Libertas Curinga 28; PSG Calabria* e Filadelfia 27; Excalibur Fronti 26; Biancoverdi Lamezia 23; Maida e Mac 3 16; Audace Decollatura 14; Platania 9; Serrastretta 7

*Una gara da recuperare

