Supercoppa Calabria: vince la Gioiese, Vigor Lamezia terza

Gioia Tauro (Reggio Calabria) – Si rivela non particolarmente fortunata la prima partecipazione della Vigor Lamezia alla Supercoppa della Regione, ormai classica manifestazione di fine stagione organizzata dal C.R. Calabria tra le vincenti dei tre campionati di Eccellenza, Promozione girone A e Promozione girone B, quest’ultimo, come è noto, dominato dai biancoverdi, saliti ufficialmente di categoria con due giornate di anticipo. Al “P. Stanganelli” di Gioia Tauro, dopo aver rimediato un secco 3-1 dall’A.S.D PraiaTortora nella prima gara del triangolare (per i lametini, a segno il solito Giovanni Foderaro), i ragazzi di mister Saladino non riescono a raddrizzare le sorti del loro torneo cadendo anche contro la Gioiese (in goal Straropoli), che si è poi aggiudicata il trofeo battendo ai calci di rigore il PraiaTortora (0-0 nei 45’ regolamentari).

Di seguito la classifica finale della venticinquesima edizione della Supercoppa della Regione:

Gioiese 6

Praiatortora 3

Vigor Lamezia 0

Vigor Lamezia – Gioiese 1-3

Marcatori: 3' autogl di De Fazio, 10' Foderaro G., 20' Bert, 33' Tagliapietra

Vigor Lamezia Mercuri, Morelli (37' Curcio) De Fazio, Calomino, Tutino, Mascaro, Bernardi, Leta, Foderaro G , Chirico (25' Arzente), Gullo. A disp. Columbro, Scalise, Michienzi, Salerno, Foderaro M., Cristaudo. All Saladino

Digiesse PRAIATORTORA: Aurelio, Crisciullo, Bert, Bertini, Puelo, Rivadiero, Capuano, Petrone. Carballo, Losardo, Tagliapietra. A disp.Vodanovich L, Gabriele, De Rosa, Vodanovich I, Alercia, Bruzzeze, Franceschi, Massara, De Luca. All. Aita

Arbitro: Idone di Reggio Calabria Assistenti Pompilio di Rossano e Russo di Cosenza

Note. Ammoniti Capuano, Foderaro G. , Gullo

Angoli 0-3

Rec. 1'

F. S.