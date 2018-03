Torneo delle Regioni: rappresentativa allievi Calabria oggi sfida il Veneto in uno dei Quarti in programma

Lamezia Terme - La terza giornata della 57esima edizione del Torneo delle Regioni, in corso di svolgimento in Abruzzo, ha regalato la qualificazione ai quarti di finale dell’unica delle tre rappresentative della nostra regione ancora in corsa per il passaggio del turno. Ci riferiamo agli Allievi guidati dalla panchina dal lametino doc Pietro De Sensi. L’ultima giornata del raggruppamento E ha visto, lunedì, i calabresi affrontare il Friuli Venezia Giulia in una sfida da dentro o fuori visto che restavano in corsa per la qualificazione anche la stessa compagine friulana nonché le Marche che, in testa a pari punti con i calabresi, in contemporanea hanno affrontato la già eliminata Puglia.

La gara si mette subito male visto che il Friuli passa in vantaggio dopo pochi minuti dal via. Una rete a freddo che tuttavia non demoralizza i nostri ragazzi che, anzi, reagiscono caparbiamente iniziando a macinare azioni su azioni. Solo a pochi minuti dal riposo arriva però l’1-1 firmato da Furci, lesto a ribadire in rete una corta respinta della difesa friulana. Nella ripresa la rimonta si completa con una splendida incornata di Arcuri. Il vantaggio galvanizza ancor di più la squadra che si compatta pur dovendo concedere inevitabilmente qualcosa alla furiosa reazione avversaria, concretizzatasi nel palo colpito da Frimpong. Nonostante la sopraggiunta inferiorità numerica, i friulani si riversano nella metacampo calabrese esponendosi così alle ripartenze degli avversari i quali sfiorano più volte il 3-1.

A maturare, beffardo, è invece il 2-2, in pieno recupero, con un gran tiro dalla distanza di Abdulay che finisce all’incrocio dei pali della porta difesa da Ianni. Quasi contestualmente arriva anche il triplice fischio finale. Fondamentale, alla luce di questo pari, conoscere com’è finita l’altra sfida del girone. Arriva la notizia che la Puglia ha battuto a sorpresa 3-1 le Marche e quindi può scoppiare la festa nel team calabrese. A chiudere da sola in testa, a quota 5, è così proprio l’intermedia delle tre rappresentative giovanili della nostra regione.

"Complimenti ai ragazzi – ha dichiarato a fine gara mister De Sensi - La vittoria è tutta la loro e li ringrazio per l’attaccamento dimostrato alla propria Regione, la voglia di vincere, il rispetto per l’avversario, ma soprattutto per la qualità espressa”.

Allievi che chiudono quindi primi, il rispettivo girone, assieme a Liguria, Abruzzo, Veneto e Toscana. Accedono ai quarti, inoltre, come tre migliori seconde, Lombardia, Sicilia ed Emilia Romagna. Oggi pomeriggio (14:30), in contemporanea, si disputeranno i Quarti di finale con il seguente programma: Sicilia – Liguria (a Pescara), Toscana – Emilia Romagna (a Giulianova), Abruzzo – Lombardia (a Martinsicuro) e Veneto – Calabria ad Ortona. Ha invece chiuso ultima, a zero punti, la Juniores, sconfitta (1-0) anche dalla capolista del girone Friuli Venezia-Giulia. I Giovanissimi hanno pareggiato 1-1 sempre contro il Friuli, chiudono ultimi, con un punto, proprio in condominio con la rappresentativa della regione dell’estremo nord-est d’Italia.

Ferdinando Gaetano