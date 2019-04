Torneo Regioni: Under 19 Calabria eliminata ai quarti dall'Abruzzo

Lamezia Terme - S’interrompe ai quarti l’avventura dell’unica delle tre rappresentative calabresi ch’era rimasta ancora in corsa nella 58 edizione del Torneo delle Regioni. Anche per l’Under 19, come lo era già stato per l’Under 17, a causarne l’eliminazione è una rete, stavolta dell’Abruzzo, nei minuti di recupero finali. Non è bastato giocare una gara ordinata ed attenta alla formazione di mister Salerno. Resta tuttavia la soddisfazione di aver onorato la maglia fino alla fine. Fatale una leggera distrazione, quando ormai la lotteria dei calci di rigore sembrava inevitabile, della quale ha approfittato il da poco entrato Bernabeo, infilandosi e trafiggendo Risoli con un tiro di punta. La Calabria (nella foto l’undici titolare sceso in campo ieri contro l’Abruzzo) si spinge in avanti alla disperata ricerca del pari, ma i pochissimi minuti rimasti si esauriscono ben presto. A fine gara, il tecnico Rosario Salerno tiene a “fare i complimenti ai ragazzi per come hanno disputato questo torneo, con grande impegno e spirito di sacrificio. Non meritavamo di perdere, sarebbe stato più giusto andare ai rigori poiché non c’è stata superiorità di una squadra rispetto all’altra. Purtroppo il calcio è questo e la dea bendata ancora una volta ha girato le spalle alla Calabria. Ringrazio il Presidente Mirarchi, il preparatore dei portieri Borrelli, il mio vice Verrengia, e tutti coloro che si sono adoperati affinchè ai ragazzi non mancasse nulla. Una gestione impeccabile, che si vede solo tra i professionisti. Purtroppo dobbiamo lasciare il torneo, ma i ragazzi possono con orgoglio camminare a testa alta poiché hanno onorato la maglia indossata”.

Questo il tabellino della gara estrapolato dal sito del Comitato Regionale Calabria della Lnd

Under 19 Abruzzo – Under 19 Calabria 1-0

Abruzzo: Alonzi, Cancelli (9’st Teraschi), Caniglia, Cellucci (29’st Pompei), Cisse, D’Eramo, Di Tecco, Emili, Fantauzzi, Panneccasio (47’st Rosati), Quacquarelli (40’st Bernabeo). In panchina: Cannella, Kone, Malavolta, Nardone, Pesce, Rosati. Allenatore: Dragone

Calabria: Risoli, Isabella, Alfano (33’st Gliozzi), Neri, Martino, Gullo (11’st Carlo), Lombardi (47’st Wojcik), Crispino (30’st Battaglia), Verduci, Pisani, Calabrese (48’st Panetta). In panchina: Marra, Liparota, Zuccalà, Parrello, Panetta. Allenatore: Salerno

Arbitro: Di Giuseppe di Frosinone (Fabrizi di Frosinone e Panatta di Roma 1)

Marcatori: 46’st Bernabeo

Note: ammoniti Quacquarelli (A), Di Tecco (A), Crispino (C), Isabella (C)

F.G.