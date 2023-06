Un anno di sport a Lamezia: gioie e dolori dei campionati di calcio, basket e pallavolo

Lamezia Terme - Un’annata sportiva, quella da poco conclusasi, pregna di gioie per diverse squadre lametine. Certo, non sono mancate anche le note negative ma, nel complesso, quelle positive sono state di gran lunga superiori.

Calcio

Iniziamo da quello che, volenti o dolenti, resta lo sport più seguito ed amato. Seconda, consecutiva, stagione deludente, almeno per quelle ch’erano le ambizioni estive, dell’Fc Lamezia Terme che, al di la della presenza nel proprio girone della corazzata Catania, ha chiuso soltanto in quarta posizione, peraltro dopo aver rischiato seriamente di non entrare nemmeno tra le prime cinque. Così com’era già successo nel torneo 2021-22, i gialloblù sono poi stati battuti in semifinale play-off. In qualche modo si poteva salvare la stagione con la conquista della Coppa Italia di categoria, ma ci si è fermati ad ormai un passo dalla meta, ovvero in semifinale. Fc Lamezia ripartito dal nuovo diesse Fabrizio Maglia, presentato ieri alla stampa. L’obiettivo, per come dichiarato dallo stesso, è quello di provare a vincere il campionato, o comunque lottare fino alla fine, per riportare Lamezia nel calcio professionistico. Della rosa dell’ultima stagione rimarranno in pochi. Si andrà, è stato detto, a prendere soprattutto gente dalla forte personalità, vista pure l’assenza, almeno al momento, di una vera e propria tifoseria organizzata capace di tenere sempre sotto pressione la squadra. Tra coloro che andranno a vestire la casacca gialloblù c’è sicuramente il difensore classe ’90 Domenico Marchetti, già alle dipendenze del direttore Maglia nella Vigor Lamezia che sfiorò l’allora serie C1. A livello di under, arriveranno ragazzi cresciuti nei settori giovanili di squadre nazionali e qualcuno da quello del Catanzaro o di altri club regionali.

A breve verrà ufficializzato il nome dell’allenatore che guiderà i gialloblù nel prossimo torneo di serie D. Due i nomi in pole, entrambi tutt’altro che nuovi dato che si sono alternati nell’ultima stagione. Ovvero Raffaele Novelli e Claudio De Luca. Il primo è tra l’altro legato da un altro anno di contratto al club lametino, ma prima di accettare avrebbe chiesto determinate rassicurazioni, a livello di strutture, per gli allenamenti, oltre che dalla proprietà. Proprio quest’ultimo resta il nodo principale da sciogliere, e definitivamente, al più presto. Non è infatti passata inosservata la presenza dello stato maggiore della Promosport alla conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore gialloblù.

Il patron della Promosport Angelo Folino è, assieme a Franco Perri, in procinto di entrare, o meglio di rientrare vista la sua esperienza a capo del settore giovanile nell’annata 2021-22, a far parte del progetto Fc Lamezia. Prima di compiere tale passo, secondo quanto trapelato, vorrebbe tuttavia garanzie chiare per il futuro. Anche perché l’ultimo campionato avrebbe lasciato più di una scoria a livello debitorio. Per puntare realmente a vincere la serie D, è imprescindibile possedere fondamenta solide e forti, oltre, ovviamente, a chiarezza e divisione dei ruoli.

Ben due i club cittadini ai nastri di partenza della prossima Eccellenza: Promosport e la neo promossa Vigor Lamezia. Anche qualora i vertici biancazzurri dovessero ufficialmente entrare nell’Fc Lamezia, non mollerebbero comunque il progetto Promosport, che continuerà con rinnovate ambizioni di vertice. L’esperienza maturata quest’anno, e culminata nella doppia sconfitta ai play-off nazionali di Eccellenza, ha dato indicazioni all’area tecnica circa gli elementi dai quali ripartire. Al netto dei tanti infortuni di peso avuti, è chiaro come sia comunque mancato qualcosa per riuscire a reggere il confronto dapprima con la Gioiese, e quindi con l’Enna, dimostratasi compagine più esperta, tecnica e smaliziata, nella fase interregionale. Resta, comunque, un’ottima stagione da club esordiente nel massimo torneo regionale. A proposito di Promosport, bisogna anche menzionare il secondo posto, in altrettante stagioni, ottenuto dalle biancazzurre nel torneo regionale di Eccellenza. A rendere l’annata di Stranieri e compagne migliore della precedente, la conquista della Coppa Italia di categoria.

Qualche calciatore della Promosport, versante maschile, è peraltro richiesto dalla Vigor Lamezia, tornata, finalmente, a chiudere, da sola, al primo posto un campionato dopo la bellezza di 36 anni. Premiata la scelta, comunque rischiosa, di cambiare in corsa l’allenatore Perrone, che non stava facendo male, con l’indigeno Giuseppe Saladino. Quest’ultimo ha saputo far fare il definitivo salto di qualità all’undici biancoverde. Grazie pure a qualche azzeccato ritocco o scoperta (vedi l’under Tutino al centro della difesa), Foderaro e compagni hanno messo il turbo, diventando fortemente competitivi anche negli scontri diretti. Si ripartirà proprio da mister Saladino, oltre che dal diesse Antonio Morelli. La rosa continuerà ad avere nella lametinità la sua vera essenza. Tanti i calciatori riconfermati, infatti, ai quali verrà sostanzialmente aggiunto un forte innesto per reparto. Dopo l’inaspettata e sofferta salvezza ai play-out, a rappresentare l’hinterland lametino in Promozione sarà soltanto l’Atletico Maida. La dirigenza giallorossa è già al lavoro per provare a non ripetere gli errori di quest’annata e garantire, quindi, un campionato più tranquillo ai propri sostenitori.

Luci ed ombre hanno caratterizzato la stagione delle tre compagini “nostrane” di Prima Categoria. Partito con chiare velleità di vittoria finale, il Sambiase si è progressivamente liquefatto a causa di una dirigenza dimostratasi non all’altezza del blasone della piazza. Gli ultimi mesi sono stati un’odissea calcistica, con giusto una decina di calciatori che, senza allenarsi durante la settimana, si ritrovavano la domenica mattina per andare a non sfigurare, ed in questo bisogna dire che ci sono riusciti, sui vari campi della parte centrale della regione. Per la prossima stagione pare che le cose possano rimettersi a posto, dato che dovrebbero rientrare alcuni dirigenti dell’ultima promozione in D, ottenuta ai danni del Sersale.

Chi ha invece centrato con largo anticipo, nonostante la partenza difficile, l’obiettivo stagionale, sono stati i Biancoverdi Raffaele. Non si poteva certo chiedere di più al giovane sodalizio neo promosso dalla Seconda. Buono anche l’impatto con la categoria di mister Notaris, ingaggiato in corso d’opera. Deludente il torneo della Garibaldina che, solo in extremis (leggi play-out) ha evitato l’onta della seconda retrocessione consecutiva. Alla fine, comunque, la salvezza è stata conquistata dalla squadra di Soveria Mannelli, ed è ciò che più conta.

A tali tre realtà, andranno ora ad aggiungersi le neo promosse Fc San Mango e Pianopoli, protagoniste di due ottimi campionati, chiusi al primo posto, in altrettanti diversi gironi di Seconda.

Pallavolo

Passiamo alla pallavolo, dove la Raffaele Lamezia ha sfiorato il salto in A3. Stagione decisamente positiva per i gialloblù che hanno chiuso secondi, dietro al Letojanni, nel proprio girone di serie B. Nella fase play-off riservata alle seconde classificate dei raggruppamenti G, H ed I, i ragazzi di coach Chirumbolo hanno purtroppo dovuto alzare bandiera bianca, uscendo sconfitti dapprima tra le mura amiche contro Cagliari, poi salito in A3, e quindi, nella seconda giornata del triangolare, sul parquet del Grottaglie. Grosso modo stessa sorte è toccata alla squadra femminile, che, nel campionato di serie C, ha raggiunto i play-off e le finali di Coppa Calabria senza però riuscire a centrare la vittoria finale.

Basketball

Più travagliata, spostandoci nel mondo della palla a spicchi, la stagione della Basketball Lamezia in Serie C Gold. Si era partiti con coach De Martino. Dopo aver vinto i primi due impegni casalinghi, si fa tuttavia male il giocatore ucraino sul quale erano state riposte molte speranze. A seguire una lunga striscia di sconfitte consecutive. A fine anno diversi tesserati vanno via, mentre in panchina arriva mister Del Vecchio, seguito da nuovi atleti. Nel frattempo Napoli si ritira, rendendo, così, il campionato privo di retrocessioni, e viene modificato un po' il format della successiva fase. Lamezia accede alla fase argento vincendo anche le quattro gare di andata, ma il gap di ritardo accumulato nella regular season fa si che possa bastare una sola sconfitta per dire addio ai sogni di arrivare secondi e disputare, quindi, i play-off per il salto di categoria. Kappaò poi realmente materializzatosi nel match interno contro il Rende. In vista della prossima annata cestistica, la Fip Calabria starebbe cercando di vedere se ci siano i numeri per dar vita ad un girone di C Gold composto esclusivamente da squadre calabresi, visto che attualmente metà Calabria è inserita con le siciliane e l’altra metà con campane e lucane, ma le chance sembrano davvero esigue.

Calcio a 5 maschile e femminile

Le soddisfazioni maggiori per lo sport lametino sono indubbiamente giunte dal calcio a 5, sia maschile che femminile. A tre anni di distanza dalla prima, storica, promozione in serie A1, la Royal Lamezia del presidente Mazzocca è infatti riuscita a riconquistarsi l’accesso nell’olimpo nazionale del futsal femminile. Un campionato “diesel”, quello disputato da Ferreira e compagne, le quali, dopo un girone di andata claudicante, hanno ingranato il turbo riuscendo a chiudere prime e poi a prevalere nella doppia sfida con il Pero, vincitrice del girone più settentrionale di A2. Adesso sarà fondamentale attrezzarsi adeguatamente per il massimo torneo, in modo da restarci e non retrocedere immediatamente come accaduto due anni fa in una stagione tuttavia giocata sempre fuori Lamezia a causa degli allora tristemente noti problemi di agibilità delle strutture sportive cittadine.

Ancor più storico il traguardo raggiunto, dopo averlo sfiorato negli ultimi anni, dall’Ecosistem Lamezia Soccer. Per la prima volta una squadra lametina di calcio a 5 maschile riesce, infatti, ad approdare in serie A, per la precisione in A2. Un successo che ha ripagato il club del presidente Manfredi degli enormi sforzi fatti durante tutta la stagione, culminata, dopo la soddisfazione di aver preso parte alle Final Eight nazionali di Coppa Italia, con la decisiva vittoria in casa del Palermo. Sempre restando nel futsal maschile, da ricordare pure la vittoria del campionato regionale di serie D da parte dell’Icierre Lamezia. Club che attualmente sta prendendo parte al massimo torneo nazionale di beach soccer.

Ferdinando Gaetano