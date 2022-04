Vittoria della Cestistica Lamezia Terme contro la Ccb di Catanzaro, termina 56-38 la gara

Lamezia Terme - Altra giornata di festa per la Cestistica Lamezia 2.018, questa volta con l’Under 13, vittoriosa contro i cugini della CCB di Catanzaro. Spazio per tutti i ragazzi allenatoli da coach Desumma e dall’assistente Adobe ed esordio assoluto per due delle tante atlete gialloblù in rosa, Miriam e Maria Vittoria.

Cestistica Lamezia Terme: Barbieri 2, Fragale, Greco 2, Palmieri 6, Rocca, Strangis L 8, Strangis M. 11,Fazio, Pallaria 3, Longo 24.

Coach: Desumma Vice: Adone

Catanzaro: Sinopoli, Rotella 26, Gentile, Izzo, Marino 1, Capraro 8, Racchetta 3, Abruzzo, Pirovano, Rottura, Carnovale, Monteverde.

Coach: Parentela