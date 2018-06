Volley, la Cofer Lamezia rimpiazza la partente Carbone con la siciliana Carlotta Caruso

Lamezia Terme - Smaltita la delusione per l’eliminazione alle semifinali dei play-off nazionali validi per la promozione in B1, la Cofer Lamezia fa registrare il primo movimento di mercato in entrata, ed al contempo in uscita, in vista della prossima stagione.

Preso atto della volontà della palleggiatrice Carbone di ritornare al nord per motivi strettamente personali, la dirigenza lametina non ha perso tempo alla ricerca di una valida sostituta in cabina di regia. Sarà Carlotta Caruso (nella foto), classe 1990, siciliana originaria di Castelvetrano e lo scorso anno all’Amando Santa Teresa che ha conteso fino alla fine l’accesso ai play-off alla stessa società biancoverde.

Nel suo curriculum troviamo diverse stagioni in serie B1, contornate da promozioni e campionati di alta classifica. Nello specifico, dopo essere cresciuta nelle giovanili del Free Volley, Caruso ha giocato in serie C a Modica prima di esordire in B2 con la Sicania Erice.

Quindi Palermo, con promozione in B1, Castelvetrano, Agrigento ( altro salto in B1), Santo Stefano di Camastra e, per l’appunto, Santa Teresa Riva.

Prima esperienza lontano dalla sua Sicilia, quindi. “Sono molto contenta - le prime parole della neo biancoverde - di entrare a far parte di questa realtà e di aver scelto Lamezia. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo campionato e sono curiosa di conoscere le mie nuove compagne. Sono fiduciosa che faremo bene e speriamo di poterci prendere qualche bella soddisfazione.”

Nella nota pubblicata sulla propria pagina facebook, la Cofer Lamezia ringrazia la Sport Consulting di Stefano Negrini per la collaborazione nella felice riuscita dell’operazione, primo tassello – si legge - per costruire un sestetto che sia protagonista, nella prossima stagione, sia in B2 che, visto che è nelle prime posizioni della lista ripescaggi, eventualmente anche in B1.

F.G.