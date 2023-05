Volley Tonno Callipo non si iscriverà al campionato, presidente: "Scelta sofferta"

Vibo Valentia - La Tonno Callipo Volley annuncia la rinuncia all'iscrizione al campionato. La notizia è stata ufficializzata dal presidente Filippo Callipo che in una nota stampa spiega: "Quest’anno la Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia ha compiuto un’impresa straordinaria e non possiamo che essere orgogliosi di quanto raggiunto. Abbiamo rivissuto l’ebrezza del trionfo e ringrazio ancora una volta tutti i membri di questa formidabile squadra per l’impegno, la tenacia ed i sacrifici fatti per raggiungere tali risultati. Ringrazio tutti i nostri sostenitori, chi ci ha sempre seguito con affetto e dedizione e chi si è appassionato nel corso di questa cavalcata trionfale. Oggi, però, dobbiamo essere lucidi nel compiere scelte responsabili per il futuro di tutto il Gruppo Callipo. La congiuntura economica attuale ha ripercussioni in ogni ambito e ci impone di adottare decisioni difficili, che non avremmo mai voluto prendere. Abbiamo quindi deciso di porre fine alle attività di pallavolo maschile di alto livello, non prendendo parte al Campionato di Superlega 2023/2024 e rinunciando, altresì, al diritto di iscriverci ad altri campionati di serie A maschile".

"Una scelta che non avremmo mai voluto adottare ma che si è resa indispensabile. Le criticità che caratterizzano lo scenario economico del Paese da oltre un anno, ci inducono ad un gesto di responsabilità finalizzato a proteggere il futuro dei quasi 500 collaboratori che lavorano con il nostro Gruppo. Si tratta di una scelta razionale e attentamente ponderata che, purtroppo, va a discapito del sostegno alla Tonno Callipo Volley, finanziata quasi totalmente dal Gruppo stesso".

Reazioni

Mangialavori: "La sofferta decisione del presidente Callipo merita il massimo rispetto"

“Ho letto con attenzione la lettera aperta con la quale il presidente Pippo Callipo annuncia la mancata iscrizione della Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia al prossimo campionato di Superlega. Una decisione che posso immaginare quanto sia stata sofferta per una persona che da sempre crede nei valori più profondi dello sport, che significano lavoro, sacrificio, voglia di mettersi in gioco, di rischiare anche, di vincere e di perdere. Il presidente Callipo in questi trenta lunghi anni ha dato lustro alla città di Vibo Valentia con la sua, la nostra, Volley Tonno Callipo. E di questo ritengo che ogni vibonese debba essergliene grato.

Oggi ha fatto una scelta, che è quella della serietà, del senso di responsabilità verso le centinaia di persone che collaborano col Gruppo. Per tale ragione, pur con la tristezza nel cuore nel non vedere il prossimo anno la Volley in campo, la scelta del presidente Callipo merita il massimo rispetto. Alla dirigenza, alla società, allo staff tecnico un grazie di cuore, e l’augurio di poterci rivedere presto nuovamente in campo a tifare ancora per i colori giallorossi”.