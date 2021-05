Comunali a Lamezia, Zizza su sentenze Tar e Consiglio di Stato: "Non le condivido ma le rispetto"

Lamezia Terme - Il candidato a sindaco del M5S, Silvio Zizza, interviene dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la ripetizione del voto per le amministrative solo in 4 sezioni. Zizza riprende una parte della relazione della Prefettura di Catanzaro: “Si da atto in questa sede che quasi ogni incongruenza, errore o vizio dedotto nei ricorsi introduttivi(dei ricorrenti), ha trovato riscontro nell’esame dei verbali e, ove si sia proceduto in tal senso, nel riconteggio delle schede”. Questo dichiarava, il 30 Settembre 2020 nella sua relazione, la Prefettura - commenta oggi Zizza - al Tar della Calabria, dopo aver svolto la verificazione delle 48 sezioni “incriminate” su 78. Tutto ciò, però, non è bastato affinchè il Tar prima e il Consiglio di Stato poi, annullassero quantomeno il 50% circa se non di più, delle sezioni, e non soltanto le 4 ormai famose! Non voglio commentare ulteriormente la scorsa sentenza del Tar e ora questa del Consiglio di Stato: dico solo che non le condivido affatto, ma che le rispetto e quindi ne prendo atto e questo è quanto. Ringrazio l’avvocato Pitaro e l’avvocato Liperoti che hanno “sposato” questa battaglia per la legalità e la verità nonché, il M5S con i suoi parlamentari e attivisti e tutti coloro che mi hanno sostenuto pubblicamente e privatamente, ringrazio anche coloro che invece mi hanno offeso, infangato e deriso sui social e non solo, e a questo punto, auguro ogni bene alla mia città, che ne ha veramente bisogno".