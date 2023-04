Lamezia, Amministrazione Comunale replica a Piccioni: “Nessun finanziamento perso per stadio Riga”

Lamezia Terme - “Si legge dagli organi di stampa e dai social un comunicato redatto dal Consigliere Rosario Piccioni che riporta notizie assolutamente inveritiere. Contrariamente a quanto dal medesimo sostenuto, non vi è stata alcuna perdita di finanziamento con riferimento allo stadio Riga di Lamezia Terme S. Eufemia” è questo quanto asserisce l’Amministrazione Comunale di Lamezia.

“Al riguardo – informano - andata deserta la gara indetta dalla CUC di Reggio Calabria, al contrario di quella relativa al Renda di Lamezia Terme Sambiase inerente altro finanziamento ottenuto, per euro 1.500.000,00, dall’Amministrazione Mascaro per la quale vi è già stata aggiudicazione dei lavori, si procederà ora a nuova gara, non essendo ovviamente intervenuta alcuna revoca da parte delle competenti autorità e non essendovi alcun impedimento a farla; sorprende la disattenzione del Consigliere Piccioni perché proprio sul punto in sede di Commissione Consiliare il Dirigente del Settore aveva di recente fornito ogni più opportuno chiarimento”.

“Non si comprende, poi – aggiungono ancora - la critica operata alla necessitata adesione alla CUC di Reggio Calabria richiamando erroneamente Piccioni la manutenzione stradale, la cui gara è tra l’altro avvenuta per il tramite degli uffici comunali, ed il verde pubblico, per il quale non vi è stata trasmissione alcuna di atti di gara alla CUC anche alla luce della determinazione di possibile diversa modalità di affidamento; detti grossolani errori mostrano allarmante disinformazione e sconcertante approssimazione e disattenzione da parte di Consigliere Comunale che, invece di gioire dietro farisea dichiarazione di tristezza per inesistente perdita di finanziamenti, farebbe meglio ad approfondire atti e documenti ed a stare attento a ciò che accade nelle Commissioni Consiliari”.

“Da detti approfondimenti – concludono - potrebbe rilevare l’operato altamente positivo dell’Amministrazione e degli uffici che, con solerzia ed appassionata dedizione alla causa, ha condotto ad intercettare e portare positivamente avanti finanziamenti per centinaia di milioni euro per alcuni dei quali, anche grazie alle gare celermente svolte dalla CUC di Reggio Calabria, stanno per iniziare i lavori già oggetto di affidamento come ad esempio per i finanziamenti ottenuti per 6 importanti interventi di risanamento idrogeologico”.