Lamezia, Camera dei Deputati: passa emendamento Galati-Di Gioia per sviluppo Centro Protesi Inail

Lamezia Terme - “Il Centro Protesi e riabilitazione intensiva Inail di Lamezia Terme, la cui inaugurazione è ormai prossima, costituirà un polo sanitario d’eccellenza per la Calabria e l’intero Mezzogiorno”. Lo afferma l'onorevole Giuseppe Galati che aggiunge: “Voglio esprimere particolare soddisfazione e ringraziare tutti i colleghi parlamentari calabresi che hanno voluto sottoscrivere un emendamento, presentato da me e dal Presidente della Commissione Lello Di Gioia, che individua con particolare priorità lo sviluppo del polo integrato Inail-Regione Calabria di Lamezia Terme”.

“Va ricordato, infatti, che l’Inail, ai sensi dell’articolo 1, commi 82 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni, è stato autorizzato – prosegue l’onorevole Galati - a sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all’attivazione di start-up innovative, ovvero alla costituzione e partecipazione a start up di tipo societario per il supporto delle proprie attività istituzionali”.

“Proprio l’emendamento presentato da me e dal Presidente Lello Di Gioia - sottolinea l’On. Galati - evidenzia che ‘nell’ambito delle iniziative di investimento in start-up, per quanto concerne le aree della protesica e della riabilitazione, l’Inail valuta prioritariamente i progetti e le attività dei distretti produttivi e di ricerca correlati alle funzioni e competenze dei propri centri, protesici e riabilitativi, con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo del polo integrato Inail-Regione Calabria di Lamezia Terme”.

“Ringrazio il Direttore Genarale dell’Inail, dott. Giuseppe Lucibello, che ha consentito la realizzazione di questo importante traguardo comunicando alla Commissione e alla Regione Calabria l’apertura del Centro Protesi Inail che avverrà intorno alla metà del mese di gennaio 2018. Il Centro Protesi Inail di Lamezia Terme si occuperà sia della fase riabilitativa che del day ospital e di quella residenziale costituendo un importante punto di riferimento per il Sud Italia come avviene nel Nord del Paese con la struttura esistente a Budrio. Questo risultato – conclude l’On. Galati - aprirà nuove e concrete opportunità di crescita per le giovani star-up calabresi”.