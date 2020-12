Lamezia, Carito: “Sosta gratuita sulle strisce blu per promuovere il commercio in città”

Lamezia Terme – “Sosta gratuita tutti i pomeriggi nelle strisce blu del centro storico, dal lunedì al sabato (la domenica le strisce blu sono già gratuite) nel periodo che va dall’8 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021”. È la proposta di un giovane lametino, Francesco Carito (Lista Civica Guarascio Sindaco) che, precisa: “Credo che, in un momento così difficile per i commercianti lametini, far pagare la sosta ai cittadini possa essere un’ulteriore penalizzazione per il commercio”.

“Quest’anno – rimarca - la richiesta è da considerarsi ancor più necessaria rispetto agli anni precedenti, alla luce dell’emergenza sanitaria in corso, e delle sue conseguenze sull’economia locale. Da un lato infatti, la vicinanza dell’area di parcheggio rispetto ai luoghi deputati agli acquisti riduce gli spostamenti individuali, dall’altro lato in questa terribile contingenza economica ogni provvedimento teso a favorire il tessuto commerciale cittadino di vicinato diventa discriminante per la sopravvivenza di tante imprese. Al fine di evitare l’occupazione prolungata degli stalli di sosta e favorire una giusta turnazione della clientela, si potrebbe pensare di introdurre temporaneamente lo strumento del disco orario per un periodo massimo di 2 ore, in modo da evitare stazionamenti prolungamenti e migliorare ulteriormente l’accessibilità al centro cittadino e alle sue attività commerciali”.

Carito ritiene che “l’idea sulla sosta, coniugata agli sforzi e agli investimenti messi in campo dagli operatori commerciali, dalle associazioni di categoria, unita a quanto in corso di realizzazione per le luminarie natalizie cittadine, possa risultare una mossa strategica e di sostegno. Spero che la nostra amministrazione possa accogliere la mia proposta e imitare le altre grandi realtà italiane che hanno già provveduto ad adottare il suddetto provvedimento”.