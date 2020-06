Lamezia, Comune: "Processo Rinascita Scott in locali Fondazione Terina non sarà ostacolo a permanenza call center Abramo"

Lamezia Terme - L’amministrazione comunale di Lamezia ed il sindaco Paolo Mascaro si associano alla proposta della Fondazione Terina di ospitare nei suoi locali, siti nella area industriale di Lamezia, il processo “Rinascita Scott”.

“È convinzione dell’amministrazione comunale di Lamezia - evidenziano in una nota - , invero, che il processo debba necessariamente celebrarsi nella sua sede naturale che è la Calabria, e per tali motivi esprime totale condivisione per la offerta formulata dalla Fondazione Terina al Ministero della Giustizia. Parimenti rileva che la celebrazione del citato processo nei locali della Fondazione Terina non sarà di alcun ostacolo alla permanenza in zona della Azienda “Abramo Customare Care”, la quale potrà essere agevolmente allocata in altri appositi locali sempre di proprietà della Fondazione Terina e siti nella medesima area industriale di Lamezia Terme”.

Per tali motivi, affermano infine “si rimane a disposizione del Ministero della Giustizia e della “Abramo Customare Care” per fornire quanto nelle proprie possibilità per definire al più presto e positivamente entrambe le problematiche”.