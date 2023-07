Lamezia, consiglieri centrodestra: "Richiesta urgente di pulizia corsi d’acqua cittadini attraverso convenzione con Calabria verde"

Lamezia Terme – Alcuni consiglieri comunali di opposizione di Lamezia Terme, pongono l’attenzione su una questione ritenuta “di fondamentale importanza per il benessere della nostra comunità e per la salvaguardia dell'ambiente circostante. Attraverso questa richiesta – si legge nella nota a firma di Antonio Lorena (Fdi), Pietro Gallo (Fdi), Antonio Mastroianni (Fi), Matteo Folino (Fi) e Ruggero Pegna (Udc) - chiediamo al Comune di Lamezia Terme di attuare una convenzione in collaborazione con l'Ente regionale in House denominata “Calabria Verde” volta alla pulizia dei fiumi presenti sul territorio lametino”.

In particolare, si chiede “maggiore e urgente attenzione ai tratti di fiume che attraversano i nostri centri abitati (Sambiase e Nicastro) e l'area termale di Caronte. Devastante è la situazione riguardante il tratto urbano di Sambiase del Cantagalli e il tratto del fiume Bagni che attraversa tutta la zona di Caronte, entrambi non vengono puliti da anni! Prendendo atto del fatto che in passato è stato già sottoscritto un "Protocollo d'Intesa per la Pulizia dei Fiumi" con Calabria Verde. Iniziativa, quest’ultima, sicuramente lodevole e che ha rappresentato un importante passo verso la tutela dei nostri corsi d'acqua, alla quale, purtroppo, non è mai stato dato seguito. Tuttavia, al fine di mantenere una strategia coerente e costante di cura del nostro ambiente fluviale, riteniamo sia essenziale rinnovare e rafforzare questa alleanza dandogli però effettivo seguito”.

I motivi per cui i consiglieri considerano tale convenzione di vitale importanza sono molteplici. In particolare, elencano: “la mancata pulizia dei fiumi può portare a: Inquinamento delle Acque: La presenza di rifiuti e sostanze inquinanti compromette la qualità delle acque dei fiumi, mettendo a rischio la salute pubblica e l'ecosistema; Rischio di Alluvioni: Gli ostacoli nel letto dei fiumi possono ostacolare il deflusso dell'acqua durante le piogge intense, aumentando il rischio di alluvioni e danneggiando le proprietà e le infrastrutture circostanti; Impatto sulla Fauna e la Flora: L'inquinamento dei fiumi minaccia la biodiversità e può causare gravi danni agli habitat naturali di numerose specie vegetali e animali; Degrado del Paesaggio Urbano: Un fiume inquinato, ricoperto di detriti, stretto nella morsa della folta vegetazione ha un impatto negativo sul paesaggio urbano, influenzando la qualità della vita dei cittadini a causa della presenza di zanzare, insetti di ogni genere e topi”.

Pertanto, chiedono all'Amministrazione Comunale “di cogliere questa opportunità e di dare un segnale forte e chiaro di impegno verso la cura dell'ambiente e la sostenibilità. L’attuazione di questa convenzione con Calabria Verde sarà un passo significativo verso un futuro più pulito, sicuro e sostenibile per Lamezia”.