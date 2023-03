Lamezia, Di Matteo (Exit) su mancato numero legale in Consiglio Comunale: “Sindaco sempre più solo”

Lamezia Terme – “Trovo grave quanto accaduto questa mattina in Consiglio comunale a Lamezia Terme. Al di là dell’impossibilità già annunciata, di essere presenti da parte di alcuni consiglieri, la massiccia assenza di quelli di maggioranza è sintomatico dello stato di salute che sta attraversando la stessa maggioranza che fa capo al sindaco Paolo Mascaro. La città è attraversata da numerosi problemi irrisolti e che meritano una risposta da chi amministra questa città. Capiamo benissimo tutte le difficoltà incontrate dal sindaco Mascaro, primo fra tutti, la sospensione dall’attività amministrativa che è costata una vacatio governativa di un anno e mezzo, ma ora i problemi devono essere affrontati e possibilmente risolti. Non ci piace l’atteggiamento di quei consiglieri comunali che fuggono o che si sottraggono al confronto politico. Noi di Exit vediamo un sindaco sempre più solo al comando di una nave fantasma e riteniamo che solo lo stesso primo cittadino possa fornire una spiegazione esauriente in merito a quanto sta accadendo in seno alla sua maggioranza. Come Exit attendiamo e saremo vigili per il bene della città, certi che con noi possibili manovre di basso lignaggio politico, non passeranno e le avverseremo sempre e comunque”. Così in una nota Paolo Di Matteo, coordinatore regionale Exit Calabria