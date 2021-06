Lamezia, forum digitalizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione del Pd: "Accelerare iter bonus 110%"

Lamezia Terme - Si è riunito nei giorni scorsi il forum sulla Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Il Forum è stato voluto dal Partito Democratico e coordinato dall’ingegnere Rocco Silvestro. Il gruppo - si legge in una nota "che ha lo scopo di analizzare e seguire le fasi di questo importante processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione (PA), è formato da esperti e professionisti di varie sensibilità,con esperienze e conoscenze sviluppate in amministrazioni pubbliche, nel mondo del lavoro e delle imprese".

“Renderela PA il motore dello sviluppo e della ripresa” è l’importante obiettivo enunciato dal governo. La Pubblica Amministrazione sarà infatti il cardine di tutte le iniziative inserite nel piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Senza una PA agile ed efficiente non riusciremo a spendere i fondi stanziati per realizzare i numerosi progetti. Il Forum ha quindi analizzato "la situazione iniziale che attualmente vede purtroppo l’Italia, nella transizione digitale, in notevole ritardo strutturale, tecnologico e procedurale. Dati ufficiali pongono infatti il nostro paese al 24 posto, su 27 nazioni,nell’UE e,in aggiunta, in tale già critico contesto, la regione Calabria è posta, addirittura al 203 posto su 238 territori(Fonte Eurostat – Desi 2020)".

In merito alla città di Lamezia, fanno notare dal Pd "Non abbiamo statistiche su come si collochi Lamezia, ma una città commissariata che per lunghi periodi è stata ed è senza guida politica, come si sta preparando a recepire tali imponenti e veloci innovazioni? Dalle dirette percezioni, possiamo affermare di certo che Lamezia non ha il posto che meriterebbe. Le innovazioni hanno bisogno di gambe su cui camminare, di fresche e adeguate professionalità. L’imponente esodo di personale avvenuto ultimamente, e la pandemia, hanno acuito tutte le criticità preesistenti. Lamezia non può permettersi di perdere le opportunità che offrirà il PNRR o rallentamenti burocratici come segnalati riguardo all’iter del bonus 110%.Anche quest’ultimo come vediamo mette in moto una economia locale per i liberi professionisti, i fornitori, le imprese e cittadini tutti stremati dal periodo pandemico. Tanti disoccupati che potrebbero beneficiare dalla immediata creazione di posti di lavoro nei settori coinvolti, vero ossigeno a tutto il territorio".

La Digitalizzazione e Innovazione della Pubblica Amministrazione non è a caso la prima delle 6 missioni previste nel PNRR. La PA comunale, in particolare, evidenziano ancora: "dovrà essere resa adeguata a rispondere tempestivamente alle esigenze che il favorevole momento offrirà. Le professionalità non si costruiscono in poco tempo pertanto sono necessarie immediate azioni in tale direzione. Si chiede alla gestione commissariale se esiste un piano per rendere la struttura amministrativa in grado di recepire le innovazioni. Ovviamente non tutte le realtà locali sono uguali. Esistono infatti territori (in altre regioni)con pubbliche amministrazioni che sono molto in avanti su tali processi. Possiamo pertanto fare tesoro delle migliori esperienze nazionali. Ma anche per copiare, nell’innovazione, ci vuole competenza e formazione. E le altre amministrazioni si stanno preparando a fare ciascuno la propria parte? Il forum, con le variegate competenze presenti, offrirà quindi spunti di riflessione ed analisi per meglio comprendere lo stato delle cose".

"Auspichiamo - concludono - tutti un immediato avvio di un percorso virtuoso che, in un tempo più breve possibile, dia ad ogni cittadino speranza e fiducia di poter contare su una PA moderna ed efficiente".