Lamezia, Gianturco: "Creare catasto comunale degli scarichi ed effettuare controlli prima dell'estate"

Lamezia Terme – “La città di Lamezia deve combattere gli scarichi abusivi per difendere l'ambiente creando il catasto comunale degli scarichi, sul modello sperimentale del Consorzio Valle Crati, per efficientare il sistema depurazione sul territorio ed azzerare gli sversamenti illegali che finiscono in mare. Invito l’amministrazione comunale ad attivarsi immediatamente in tal senso e a far partire subito i controlli, prima dell’arrivo dell’estate”. A dichiararlo è il consigliere comunale Mimmo Gianturco, vice presidente della commissione consiliare Ambiente e capogruppo di Lamezia Prima di Tutto.

“La tutela dell’ambiente – ricorda Gianturco - ha lo scopo di prevenire la contaminazione dell'aria, dell'acqua e del terreno dovuta a inquinamento, di preservare l'integrità dei processi naturali minacciata dagli effetti negativi dell'industrializzazione e di altre attività dell'uomo, di proteggere le specie vegetali e animali e le località di interesse paesaggistico, di conservare altre risorse naturali e dovrebbe essere fra le priorità di ogni amministrazione comunale. Alcuni però, vista la complessità del tema, preferiscono girarsi dall’altra parte ignorando volutamente il problema. Una delle più odiose e pericolose pratiche da contrastare è quella dello sversamento abusivo di reflui fognari ed industriali – afferma Mimmo Gianturco - occorre affrontare di petto la vicenda anche nella città di Lamezia Terme e lavorare con determinazione alla creazione di un catasto comunale degli scarichi, così come da obiettivo della Regione Calabria annunciato qualche mese fa dal governatore Roberto Occhiuto e come sta facendo in maniera sperimentale e lungimirante il Consorzio Valle Crati nella provincia di Cosenza”.

“Invito l’amministrazione comunale nella persona del sindaco Paolo Mascaro – conclude – a predisporre tutti gli atti al fine di accelerare sull’efficientamento del sistema depurazione e a predisporre, in sinergia con gli altri enti preposti, controlli a tappeto sull’intero territorio, prima dell’arrivo dell’estate, al fine di azzerare gli sversamenti illegali e possibili fonti d’inquinamento. Nei prossimi giorni, in qualità di vice presidente della commissione consiliare ambiente della città di Lamezia Terme, mi attiverò anche su questa tematica coinvolgendo altri rappresentanti istituzionali, tecnici ed esperti della materia”.