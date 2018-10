Lamezia, ingegnere Materazzo: "Edificazione in città ancora bloccata dall'art. 65"

Lamezia Terme – “L’edificazione a Lamezia è di fatto bloccata dall’art. 65 della legge regionale sulla gestione del territorio, in quanto in detto articolo si statuisce che tutte le zone omogenee C-D-F ristornano agricole in assenza di Piani attuativi”. Ad affermarlo, l’ingegnere Pasquale Materazzo che prosegue: “In sostanza, dove si possono edificare nuovi edifici questa norma lo impedisce. Questa norma fu concepita nella legge regionale della Lombardia con lo scopo di accelerare la formazione dei PSC, raggiungendo lo scopo. La cosa è stata riprodotta in Calabria – aggiunge ancora - bloccando così la realizzazione di nuovi edifici su tutto il territorio regionale e nonostante siano trascorsi oltre dieci anni senza raggiungere lo scopo, infatti sono stati approvati in Calabria circa 10 PSC, la norma viene mantenuta. In sostanza pur avendo riscontrato i danni enormi che il divieto comporta per la già sterile economia regionale, nulla si è fatto e si continua a fare. Naturalmente se i terreni diventano agricoli l’IMU non va pagata, aggiungendo al danno la beffa, ma il Comune di Lamezia pretende il pagamento dell’IMU come terreno edificabile e boccia ai progetti perché il terreno è agricolo.

I grandi Professori che gestiscono l’Urbanistica a livello regionale hanno introdotto una scappatoia, invece di risolvere il problema, ovvero i Comuni che adottano una delibera di C.C. che stabilisce il consumo zero del territorio, non sono soggetti all’art.65, sfuggono così alla norma che rende inedificabili i suoli. E’ sempre vero che i territori arretrati economicamente e socialmente lo sono perché innanzitutto arretrati culturalmente, e a questa regola non sfuggono nemmeno i Professori universitari, infettati dal territorio. Non è certamente geniale affermare – conclude Materazzo - che fatta una regola che si dimostra inefficace anzi deleteria questa venga annulla, questo non in Calabria dove “chi ha la pancia piena non capisce chi è digiuno”.