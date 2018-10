Lamezia, incontro con Occhiuto e Luigi Muraca: “Esperienza sindaco di Cosenza come patrimonio per amministratori”

Lamezia Terme - “La Calabria deve valorizzare le proprie risorse, non dobbiamo rincorrere gli altri ma cercare di superarli con le nostre peculiarità” – ha affermato il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto nell’incontro con il Laboratorio di idee dell’avvocato Luigi Muraca – “Quello che è stato realizzato a Cosenza può dare fiducia e speranza alle giovani generazioni calabresi, sempre più frequentemente sul piede di partenza dalla Calabria. Abbiamo speso a favore della collettività 350 milioni di euro in 7 anni, risanando luoghi degradati e raggiungendo risultati che ci vengono unanimemente riconosciuti su mobilità sostenibile, risanamento dei fiumi, rifiuti, arredo urbano e grandi opere pubbliche come il Ponte di Calatrava” – ha continuato Occhiuto –. “A breve sarà inaugurato il Planetario, primo in Italia come tecnologia, simile a quello di New York e secondo nel nostro Paese dopo Milano come dimensioni. Cosenza è una città che cresce e per questo è attrattiva per i giovani. Tutto questo è possibile secondo i canoni della competenza e della correttezza, la classe dirigente in Calabria deve sapere raccogliere le sfide importanti e deve essere onesta e qualificata, per questo apprezzo molto l’amico Luigi Muraca” ha concluso il Sindaco di Cosenza. Muraca dal canto suo ha affermato che “a nessuno può sfuggire che i risultati del sindaco Occhiuto stiano mettendo in relazione la Calabria con l’Europa, non solo per il recente riconoscimento di Cosenza città europea dello sport per il 2020 ma per il salto di qualità culturale che il modello di governo cittadino ha generato”. Le battaglie per una città sempre più pedonabile e dotata di una ciclopolitana sono stimoli significativi per i cittadini in quanto comparano Cosenza a Copenaghen, Amsterdam o Strasburgo, sono elementi di innovazione che fanno uscire le nostre città dal ripiegamento e da un dibattito mediocre, a Lamezia non si utilizzano i servizi culturali e quelli sportivi per un accatastamento che sembra un problema irresolubile” ha aggiunto Muraca, “per questo ho voluto che l’esperienza di Mario Occhiuto fosse patrimonio dei tanti amministratori intervenuti all’incontro”.

