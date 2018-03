Lamezia, Pd replica a Salvini: “Non offenda intelligenza dei lametini”

Lamezia Terme – “Si può fare politica senza stare al potere caro segretario Matteo Salvini”. Replicano così dal Partito Democratico di Lamezia Terme alle dichiarazioni rese dal leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della tappa lametina del suo tour per ringraziare gli elettori, Dure le parole di Salvini arrivato a Lamezia da senatore eletto proprio in Calabria: "Il Pd - dice -in Calabria ha già fatto troppi danni. Puntiamo su sicurezza e lavoro”. Tra i suoi obiettivi "prenderci il governo della Regione".

“DicendoLe questo parliamo di noi, e cioè di persone di iscritti o dirigenti di partito che non perdono la passione politica se non esercitano un ruolo di governo. Probabilmente non glie lo hanno riferito, a Lamezia Terme ha governato la sinistra negli ultimi venti anni ed il nostro partito ha svolto un ruolo di grande interlocuzione tra gli amministratori e la società civile. Lo stesso non può dirsi per i due brevi intervalli di governo, quando siamo stati amministrati dal centrodestra ed il consiglio comunale è stato sciolto per mafia. Ci rendiamo conto che non si può chiedere molto, ma non offenda l’intelligenza dei lametini cercando a tutti i costi di nobilitare il suo risultato elettorale”.

Dal Pd lametino non ci stanno e rincarano la dose: “La prossima volta che vorrà tornare a Lamezia, rifletta sulle qualità dei protagonisti di questa vicenda elettorale, perché magari si renderà conto dei forti limiti di questa esposizione politica. Abbiamo bisogno che la politica faccia il bene comune e che resti alta. E questo viene chiesto ai rappresentanti delle Istituzioni a livello locale ed anche e soprattutto a livello di governo centrale”.