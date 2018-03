Lamezia, Salvini: “Prossimo obiettivo è governare la Calabria, gli amici del Pd facciano le valigie in regione” - VIDEO

Lamezia Terme - “Devo ammettere che quello calabrese è uno dei voti che mi ha emozionato di più. Stiamo lavorando ad un ottimo programma, mi confronterò e parlerò con tutti e spero di tornare presto a Lamezia come presidente del Consiglio. Prossimi obiettivi per questa terra sono il lavoro e la sicurezza, ma soprattutto prenderci il governo della Regione, il Pd ha già fatto troppi danni”. Niente più ruspe giocattolo ad attenderlo, né tantomeno contestatori come quel luglio 2015. Matteo Salvini arriva da senatore eletto proprio in Calabria accolto da una folla di sostenitori pronti a chiedergli un selfie.

Nessuno c’avrebbe mai scommesso, qualche anno fa, che il leader della Lega sarebbe tornato tronfio del risultato che ha portato il suo partito a divenire la quarta forza politica in Calabria.

I numeri parlano chiaro ed erano decisamente inaspettati: 8,4% di consensi nella città della piana, un buon risultato in tutto l’hinterland e 13,8% a Rosarno (città della rivolta dei migranti), dove Salvini è arrivato poi per un incontro pubblico subito dopo la tappa lametina che ha fatto oggi all’hotel Cantagalli, affiancato dal coordinatore regionale del partito e neoeletto alla Camera Domenico Furgiuele, in una sala gremita di giornalisti, curiosi e referenti provinciali del partito.

C’è, nel leader della lega, la consapevolezza di aver raccolto intorno a sé un bacino molto più ampio rispetto a due anni fa, e la netta sensazione che in molti altri si avvicineranno alla sua forza politica. Il suo intento era aprire una nuova era che avrebbe puntato a conquistare anche il meridione, con la presentazione, per le politiche, del nuovo simbolo orfano della parola “nord” e del sole delle Alpi.

“Il Pd in Calabria ha già fatto troppi danni. Puntiamo su sicurezza e lavoro”

“Fino a due o tre anni fa – ammette – pensare che in Calabria avrebbero votato Lega sarebbe stata una follia, e invece adesso avete eletto parlamentari leghisti in Calabria, Sicilia, Sardegna, Puglia, Lazio. Parliamo di un partito che è cresciuto in tantissime regioni e prossimo obiettivo resta quello di diventare il primo, nel nome del lavoro e della sicurezza. Siamo pronti poi – ha aggiunto – a governare la Calabria. Gli amici del partito democratico preparino le valigie in Regione perché tra poco tocca a loro, hanno già fatto troppi danni”.

“Questa terra deve riempirsi di turisti che pagano e non di turisti pagati 35 euro al giorno”. In Calabria – ha aggiunto ancora – partiremo dalla sanità, da lavoro per i giovani non più costretti ad andar via, sino alle infrastrutture. Gli aeroporti invece di chiudere devono aprire, perché una terra può essere la più bella del mondo ma se ci arrivi difficilmente in macchina, in treno o in aereo, non fai business. Spero che una terra così bella come la Calabria, possa finalmente attrarre turisti che pagano, non quelli che vengono qua per essere pagati 35 euro al giorno”.

“Spero di tornare presto a Lamezia come presidente del Consiglio”

Lega o M5S? Alleanza si o alleanza no con il Pd? In questa complicata fase di stallo post elettorale, a poco più di una settimana all’insediamento delle Camere, le trattative per formare il nuovo Governo continuano e Salvini non ne fa mistero: “Portate pazienza ancora qualche giorno. Abbiamo vinto con un programma elettorale e quel programma elettorale proveremo fino in fondo a portarlo a forza di Governo. Stiamo lavorando giorno e notte, mi confronterò con tutti, parlerò con tutti. In bocca al lupo a noi e a questa terra, ne abbiamo tutti bisogno. Farò di tutto per venire a trovarvi la prossima volta come presidente del consiglio”.

Alessandra Renda