Lamezia, Tavella su primarie Pd: “Con Schlein inaugurata nuova stagione”

Lamezia Terme – “Domenica è stata una bella festa di democrazia e partecipazione che ha visto mobilitati più di un milione di elettori che hanno espresso il proprio voto, presso i seggi ubicati anche in luoghi non facilmente raggiungibili per scegliere il segretario del partito democratico”. Lo afferma Gioacchino Tavella in merito alle primarie del Pd che si sono svolte anche in città domenica scorsa.

“Una festa - prosegue Tavella - oscurata dall’immane tragedia che si è consumata sulla costa del crotonese con la morte di più di sessanta donne, uomini e bambini nella disperata ricerca di un approdo per costruirsi un futuro migliore. Tragedia annunciata che è anche la conseguenza di scelte politiche scellerate del governo che anziché governare un fenomeno globale dei flussi migratori si preoccupa di contrastare chi soccorre i migranti come le ONG. Cosa deve accadere ancora per smuovere il mondo dell’ignavia e dell’indifferenza? Pandemia, guerra, stragi di migranti interrogano le nostre coscienze e la politica in prima istanza. Politica e democrazia termini troppo a lungo svuotati dalla rassegnazione e dalla mancata partecipazione se è vero che alle ultime competizioni elettorali non si è recato alle urne il 60% per cento degli aventi diritto”.

Le primarie aperte del Pd, afferma Tavella: “per la scelta del segretario e la risposta di partecipazione di centinaia di migliaia di uomini, donne e giovani sono un segnale importante di inversione di questa deriva. L’elezione di Elly Schlein che ha ribaltato l’esito scontato dei congressi degli iscritti a favore di Bonaccini ci conferma che è stata inaugurata una nuova stagione che ha saputo intercettare una vera domanda di cambiamento e di rinnovamento, ridando fiducia ai tanti delusi che hanno voglia di ritrovarsi sui valori fondanti di una sinistra moderna e progressista. Lotta alle disuguaglianze, questione climatica e emergenza ambientale, sanità, lavoro, questione di genere e diritti civili e pace sono i temi sui quali deve ora concentrarsi l’impegno e l’azione del Pd per riconquistare impegno e militanza politica dei tanti delusi che aspettano da tempo un’inversione di marcia. In Calabria, così come a Lamezia, dove è prevalso in controtendenza al dato nazionale il voto a favore di Bonaccini, si è registrato a favore di Elly Schlein, prima segretaria donna del Pd, un ampio sostegno da fasce di elettorato che rivendicano cambiamento e rinnovamento. Non lasciamo cadere nel vuoto - conclude la nota - questo segnale. Ora tutti insieme lanciamo un appello a questa nostra meravigliosa comunità per riprendere un cammino di impegno politico, per ridare slancio e prospettiva al nuovo corso, per costruire un partito nuovo che possa contribuire a realizzare una svolta nel paese e nella nostra regione”.