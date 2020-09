Lamezia, verifica schede elettorali: "Anche nei verbali trovano riscontro incongruenze ed errori, l'11 dicembre udienza al Tar"

Lamezia Terme - Si terrà l'11 dicembre l'udienza di discussione davanti al Tar in merito al ricorso presentato da Massimo Cristiano, Silvio Zizza e altri, relativamente al riconteggio delle schede elettorali in 48 sezioni dove si è votato nel novembre 2019 per l'elezione del sindaco di Lamezia e del rinnovo del Consiglio comunale.

"Le operazioni di verificazione - si legge nelle conclusioni del funzionario delegato dal prefetto, Lucia Iannuzzi - si sono regolarmente svolte e, pur rimandando al contenuto dei verbali delle sedute per i dettagli delle attività e i relativi risultati, si dà atto in questa sede che quasi ogni incongruenza, errore o vizio dedotto nei ricorsi introduttivi ha trovato riscontro nell’esame dei verbali e, ove si sia proceduto in tal senso, nel riconteggio delle schede". Il verbale di 10 pagine è stato inviato al Tar. L’avvocato Armando Chirumbolo legale del candidato a sindaco Cristiano e dei candidati al consiglio comunale, Caterina Sonetto e Fabio Bascerano, esprime "piena soddisfazione professionale per l’esito delle verificazioni. La prefettura - evidenzia - ha praticamente confermato tutte le censure dai noi mosse nel ricorso introduttivo, accogliendo la tesi difensiva, già ritenuta fondata dal Tar Calabria che ha disposto le verificazioni medesime. Ora attendiamo fiduciosi l’udienza di discussione dell'11 dicembre".