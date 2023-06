Lamezia, Villella (Pd): "Ancora nessuna manutenzione di piazze, strade e siti di interesse culturale in città"

Lamezia Terme - "La stagione turistica è iniziata, ma non si è provveduto alle ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia dei luoghi della cultura, in linea con l’operato portato avanti dall’attuale amministrazione in materia di decoro urbano". È quanto sostiene Felicia Villella del Direttivo PD Lamezia che, evidenzia come "già da qualche settimana in città è possibile incrociare gruppi di turisti provenienti da territori internazionali in visita dei maggiori siti culturali lametini, una tappa quasi spontanea trattandosi della città in cui ha sede l’aeroporto internazionale della Calabria, eppure quello che l’attuale amministrazione ha da offrire a chi decide di visitare Lamezia e non passare oltre verso mete turistiche maggiormente accattivanti nella nostra regione, o meglio presentate, è incuria e sporcizia".

"Se le strade del centro abitato e delle periferie - prosegue Villella - sono impraticabili e i marciapiedi completamente fagocitati dalle erbacce, diversa sorte non è spettata ai siti di interesse culturale: il castello che svetta dall’alto della sua strategica posizione, nella sua inagibilità, sprofonda sempre più nella vegetazione; stessa condizione spetta al bastione di Malta, simbolo della città, la cui sorte resta ad oggi dubbia. E se vogliamo focalizzarci sui monumenti cittadini, enigmatica e rappresentativa è la situazione della fontana di piazza Mazzini: ormai lasciata al proprio destino, la vasca superiore riveste il ruolo di imponente fioriera, con il rischio che le radici degli infestanti si infiltrino nel granito in maniera irreversibile; ma dopo tutto, è stato ben chiarito quanto poco sia l’interesse nei confronti della storica Fontana Grande ivi allocata, i cui vasi decorativi esterni sono stato l’oggetto di tricoloriche ridipinture in barba ai principi di tutela. Quello che dovremmo chiederci, a questo punto, è come si possa pensare di considerarci una città se il miglior biglietto da visita da offrire ai cittadini in primis e poi ai visitatori sia il desolante degrado che non garantisce il decoro urbano minimo alla base della civiltà".