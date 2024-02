Anziano colto da ischemia salvato dai carabinieri a Mesoraca

Mesoraca (Crotone) - Un anziano, colto da un’ischemia improvvisa, è stato salvato grazie all’immediato intervento di due giovani carabinieri della Stazione di Mesoraca. Nel corso di un regolare servizio d’Istituto, i due militari, nel transitare in una via di Mesoraca, hanno sentito dei flebili lamenti di aiuto provenire da una delle abitazioni vicine. I carabinieri dopo aver individuato con esattezza quale fosse la casa, insospettiti anche dal fatto che la porta d’ingresso era socchiusa, sono entrati all’interno. Nel bagno hanno trovato l’anziano riverso a terra in condizioni critiche. I due giovani Carabinieri immediatamente hanno allertato il 118, spiegando lo scenario critico che si presentava ai loro occhi e ricevendo le prime istruzioni da attuare in attesa dell’arrivo dei medici. Dopo pochi minuti, è giunto sul posto il personale del 118 per il trasporto con urgenza in codice rosso presso l’Ospedale di Crotone dove si trova tutt’ora ricoverato in prognosi riservata ma fuori pericolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA