Dolore e commozione per l'ultimo saluto ai tre giovani calabresi morti in incidente nel Tarantino

Taranto - Giornata di dolore in Calabria nel giorno dell’ultimo saluto ai tre giovani prematuramente scomparsi domenica 17 marzo nel tragico incidente stradale avvenuto sulla provinciale 100 Bari-Taranto. Le tre vittime, originarie delle province di Cosenza e Vibo Valentia, rientravano in Calabria dopo aver partecipato a un raduno di cosplay allo Zoosafari di Fasano (Brindisi). Ieri e oggi le comunità dei rispettivi paesi di origine dei ragazzi, Antonio Panzitta, 31 anni, Silvia Scardamaglia, 23 anni e Marcella Risoli, 26 anni, si sono strette intorno ai familiari. Lutto cittadino, quindi, a Joppolo, proclamato dal primo cittadino in memoria della giovane vita di Antonio spezzata troppo presto così come il comune Cosentino di Francavilla che ha proclamato lutto cittadino per la compianta concittadina Marcella, in concomitanza con le esequie che si svolgeranno oggi pomeriggio. Nel Vibonese, a Joppolo, si sono svolti, questa mattina anche i funerali del 31enne, mentre, ieri, si sono svolti quelli di Silvia, la più giovane dei tre. In tanti hanno reso omaggio e si sono stretti nel dolore di familiari e amici per l’ultimo saluto, frasi e palloncini bianchi hanno accompagnato le salme all’uscita delle rispettive chiese dove sono stati celebrati i funerali. Intanto, proseguono le indagini della procura di Taranto per ricostruire quanto accaduto.

