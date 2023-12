Furto aggravato e ricettazione, un arresto a Catanzaro

Catanzaro - I Carabinieri del Nucleo Operativo di Catanzaro hanno arrestato un 49enne catanzarese per i reati di furto aggravato e ricettazione. L’arresto in flagranza è stato eseguito a seguito dell’intervento delle pattuglie della Sezione Radiomobile di Catanzaro, allertate da un cittadino, che sorprendevano due uomini, con volto coperto, nell’atto di introdursi all’interno del bar di una stazione di servizio. Dopo un breve inseguimento uno dei due è stato trovato in possesso di attrezzi da scasso nonché materiale asportato dalla stazione di servizio e altro risultato provento di furto consumato nei giorni precedenti. All’esito dell’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

