Gestione stadio e assegnazione spazi area mercatale Santuario di Polsi, arrestato ex sindaco di San Luca

San Luca - I carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato e posto ai domiciliari l'ex sindaco di San Luca, Bruno Bartolo e un ex assessore alle opere pubbliche, urbanistica e cooperazione. Ad altre quattre persone, dirigenti della società di calcio Asd San Luca 1961, sono stati notificati degli obblighi di dimora. I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Locri su richiesta della locale Procura. I militari, nell'ambito di un'inchiesta sulla gestione dell'impianto sportivo, hanno anche sottoposto misura interdittiva la società calcistica e a sequestro preventivo lo stadio comunale "Corrado Alvaro' di San Luca.

Le accuse mosse alle persone indagate riguardano il reato di turbata libertà degli incanti e, nei riguardi dei due amministratori comunali, quelle di falso ideologico commesso da pubblico ufficile in atti pubblici, certificati e autorizzazioni amministrative. L'ex sindaco deve rispondere anche di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo in relazione alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza. Le condotte di reato, secondo quanto rilevato dall'inchiesta, sarebbero state commesse a partire da agosto 2022 fino a gennaio 2024 e sono correlate a due distinte vicende inerenti, la prima all'assegnazione di spazi pubblici dell'area mercatale del Santuario di Polsi e la seconda alla concessione alla società 'Asd San Luca 1961' dello stadio comunale