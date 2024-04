Ignoti incendiano auto del parroco a Varapodio, fedeli gliela ricomprano

Varapodio (Reggio Calabria) - Ci sono notizie cattive che si trasformano presto in positive e che fanno trasparire forme di eccezionale solidarietà ed umanità. È quanto accaduto a Varapodio, piccolo comune della Piana di Gioia Tauro, dove i fedeli hanno fatto una colletta per comprare un'utilitaria seminuova al parroco al quale ignoti avevano incendiato l'auto. "Don Giovanni Rigoli era stato aggredito nella chiesa di Santo Stefano di Varapodio da due persone - poi identificate - la sera del 15 gennaio scorso al termine di una funzione religiosa solo per avere voluto far rispettare le disposizioni parrocchiali legate alla liturgia".