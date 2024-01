Incendio imbarcazione in porto Roccella Ionica, indagini in corso

Roccella Ionica (Reggio Calabria) - Squadre del Comando di Reggio Calabria, distaccamento di Monasterace, sono impegnate per incendio di un natante monoalbero di circa 10 metri ancorato al molo del Porto delle Grazie del comune di Roccella Ionica. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco con supporto di Autobotte ha evitato che le fiamme si propagassero alle imbarcazioni adiacenti. Sul posto carabinieri e guardia costiera per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l'origine del rogo. Non si registrano danni a persone.

