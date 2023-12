Cosenza – Tragedia nel Cosentino. Un’anziana di 87 anni è deceduta oggi nell’incendio della sua abitazione a Mongrassano. La donna viveva da sola in un’abitazione del centro storico. Da quanto si è appreso l’incendio è divampato da una stufa. Una delle figlie della donna era stata a trovarla proprio questa mattina. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine. Indagini in corso per individuare le cause che hanno provocato il rogo.

