Inchiesta Basso profilo, in appello riduzione della pena per Francesco Talarico

Catanzaro - Riduzione della pena in secondo grado per Francesco Talarico, ex assessore al Bilancio della Regione Calabria ed ex coordinatore dell’Udc regionale, nell'ambito del procedimento penale scaturito dall'operazione "Basso profilo".

La corte d'appello - dopo la sentenza in primo grado con procedimento abbrevviato - ha disposto nei confronti del politico lametino, difeso dall'avvocato Francesco Gambardella, la riduzione a un anno e 4 mesi di reclusione (la condanna in primo grado era stata di 5 anni), con pena sospesa e annullamento delle misure interdittive. Nei confronti di Talarico, inoltre, è stata decisa la riqualificazione del reato da scambio elettorale politico mafioso in corruzione elettorale semplice. Confermata l’assoluzione del notaio catanzarese, Rocco Guglielmo.