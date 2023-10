Inchiesta su brogli a Reggio, a giudizio Castorina

Reggio Calabria - Il consigliere comunaledi Reggio Calabria Antonino Castorina, del Pd, è stato rinviato a giudizio per i brogli elettorali alle comunali di Reggio Calabria del settembre 2020. Lo ha deciso il gup Nunzio De Salvo accogliendo la richiesta del procuratore aggiunto Stefano Musolino e del pm Nunzio De Salvo, al termine delle udienze preliminari del processo nato da un'inchiesta condotta della Digos da cui è emerso che, alle elezioni amministrative del Comune capoluogo di provincia, avrebbe votato un centinaio di anziani che in realtà non si erano mai recati al seggio. In alcuni casi si trattava di persone addirittura decedute. Secondo la Procura, guidata da Giovanni Bombardieri, i brogli sarebbero stati messi in atto grazie ai duplicati delle tessere elettorali ritirati negli uffici comunali da Castorina e dal suo entourage. L'ex capogruppo Pd, difeso dagli avvocati Francesco Calabrese e Natale Polimeni, è stato prosciolto da due capi di imputazione: un abuso d'ufficio e dall'accusa di essere il "promotore, organizzatore e capo indiscusso" di un'associazione per delinquere finalizzata a "commettere più delitti in materia elettorale".

L'unico a essere uscito dal processo è l'assessore comunale Demetrio Delfino che era accusato di abuso d'ufficio in relazione all'autonomina di Castorina a componente della commissione elettorale. Nei suoi confronti il gup Quaranta ha accolto la richiesta dell'avvocato Massimo Canale e ha prosciolto Delfino che, all'epoca dei fatti, era presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria. In relazione allo stesso capo di imputazione, inoltre, il giudice ha chiesto la trasmissione degli atti in Procura per il sindaco Giuseppe Falcomatà, attualmente sospeso. Oltre all'entourage di Castorina, nell'inchiesta sono coinvolti presidenti di seggio e scrutatori, rinviati a giudizio. Quattro di loro avevano scelto il rito abbreviato e sono stati condannati a pene che vanno dai 2 ai 3 anni di reclusione. Il processo sui brogli elettorali inizierà il 12 gennaio davanti al Tribunale di Reggio Calabria presieduto dalla giudice Silvia Capone.