Lamezia Terme – Fuga di gas sul ponte Lea Garofalo. Sul posto polizia locale, polizia e vigili del fuoco che stanno operando per capire da dove arriva la fuga di gas e per circoscrivere e mettere in sicurezza la zona. Al momento infatti una parte di via Po e ponte Lea Garofalo sono interdetti al traffico con le forze dell’ordine a presidiare la zona. Apprensione da parte dei residenti che sono impossibilitati a raggiungere le proprie abitazioni.

