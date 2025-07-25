Lamezia, incendio di vegetazione sulla strada statale 280: al lavoro per riapertura completa del transito

Lamezia Terme - Un incendio di vegetazione è divampato nel primo pomeriggio sulla SS280, nella zona nei pressi del centro commerciale e di altre attività. Secondo le prime informazioni, l'incendio di grosse proporzioni, ha richiesto l'intervento sul posto dei Vigili del fuoco con la squadra sede centrale di Catanzaro e la squadra Boschiva del distaccamento di Lamezia Terme con supporto di autobotti per rifornimento idrico.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, con una squadra proveniente dalla sede centrale di Catanzaro e la squadra boschiva del distaccamento di Lamezia Terme, supportata da autobotti per il rifornimento idrico. A coadiuvare le operazioni di spegnimento è presente anche una squadra di Calabria Verde, sotto il coordinamento di un Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS).

A supporto delle squadre di terra è inoltre impegnato l’elicottero DRAGO VF68 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme, che sta effettuando lanci mirati per contrastare l’avanzata del fronte di fuoco. La Polizia Stradale, per garantire la sicurezza delle operazioni e degli automobilisti, aveva disposto la chiusura della SS280 in entrambe le direzioni fino al termine delle attività di soccorso. Al momento la SS280 è progressivamente in fase di riapertura e si sta lavorando per la riapertura completa del transito.