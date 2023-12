Lamezia Terme – Incendio nelle cucine di un locale del centro della città. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, allertati dalla segnalazione della fuoriuscita di fumo dallo stabile, e la Polizia Locale per la gestione del traffico. Via Antonio d’Ippolito è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di spegnimento. Non si esclude l'ipotesi di un corto circuito.

