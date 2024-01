Lamezia, incendio in libreria in via Carducci: intervengono Vigili del fuoco e carabinieri

Lamezia Terme – Paura per un incendio in centro città questa mattina. Interessata dalle fiamme, una libreria di articoli religiosi in via Giosuè Carducci. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco (anche con supporto di autobotte), allertati per via del fumo che fuoriusciva dal locale. Prontamente i vigili hanno domato l’incendio. Sul posto anche i Carabinieri che hanno bloccato al traffico la via per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona. Secondo quanto si apprende, le fiamme sarebbero scaturite per un corto circuito. Probabile incendio, quindi, per cause accidentali ma accertamenti al momento sono ancora in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA