Lamezia, auto travolge due pattuglie dei carabinieri in via dei Bizantini: 4 feriti

Lamezia Terme – Un incidente, intorno alle 4, ha coinvolto due pattuglie dei carabinieri e un'auto. Secondo quanto si apprende, nel sinistro sono state coinvolte le due pattuglie dei carabinieri che stavano effettuando dei controlli dopo un incidente stradale, e una auto di grossa cilindrata che transitando in via dei Bizantini ha perso il controllo andando a collidere inizialmente contro un cancello e di rimbalzo impattava sulle due pattuglie a bordo delle quali si trovavano i militari.

Sul posto anche la Polizia di Stato per regolare la circolazione e squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme. Feriti tre dei quattro carabinieri ed il conducente della auto, un uomo di 31 anni. I feriti più gravi immediatamente sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem118 di Lamezia e Maida ed accompagnati al vicino ospedale civile. Una terza ambulanza proveniente da Tiriolo ha soccorso il conducente della auto che è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. L’intervento dei vigili del fuoco è valso anche alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.