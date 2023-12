Lamezia, per una donna cade l'accusa di furto per avvenuta prescrizione

Catanzaro - La Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione nei confronti di M.F. che in primo grado era stata condannata dal tribunale di Lamezia per il reato di rapina aggravata alla pena di 3 anni di reclusione. All'esito del processo di primo grado, però, nel corso del quale la procura aveva richiesta la conferma della condanna, i giudici in accoglimento dell’appello proposto dal difensore Domenico Folino, hanno riqualificato il reato di rapina aggravata in furto e dichiarato l'intervenuta prescrizione.

