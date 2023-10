Lamezia, perde controllo dell’auto e finisce contro muretto in via dei Mille, 2 feriti

Lamezia Terme - Ha perso il controllo dell’auto, una Fiat Punto, urtando un’auto che era parcheggiata lungo la via e finendo la sua corsa in un’aiuola e impattando contro il muretto di recinzione di un’abitazione. È accaduto nel pomeriggio di domenica in via dei Mille. sul posto si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza per trasportare le due persone a bordo dell’auto in ospedale per le cure del caso. secondo quanto si apprende sarebbero rimasti feriti in modo lieve. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per tutti i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA