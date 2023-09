Lamezia, tamponamento in via delle Terme: traffico in tilt

Lamezia Terme - Tamponamento fra tre auto in via delle Terme e traffico in tilt in città. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per tutti i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni solo tanta paura per i passeggeri dei veicoli coinvolti nell'incidente. Per cause in corso di accertamento le tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro nei pressi del cimitero di Sambiase. Lungo l'importante arteria della città sono diversi gli incidenti registrati nel tempo. L'ultimo proprio alla rotatoria del Bivio Bagni costato la vita ad un giovane centauro.

