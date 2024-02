Lamezia, trovato con arma clandestina: 40enne passa dal carcere ai domiciliari 

Lamezia Terme - Sostituita la misura cautelare per un 40enne di Lamezia che passa dal carcere ai domiciliari. L’uomo era stato arrestato lo scorso mese di novembre nell’ambito di un servizio, a largo raggio, messo in atto dai carabinieri, con il supporto dello Squadrone Cacciatori “Calabria” e del Nucleo Cinofili, in città. Il 40enne era stato sorpreso nella flagrante illecita detenzione di un’arma clandestina e del relativo munizionamento, ritenuto illecitamente posseduto.

Il giudice, in accoglimento della richiesta avanzata dal difensore, avvocato Antonio Larussa, di sostituzione della misura cautelare in atto con gli arresti domiciliari, preso atto del parere favorevole espresso dal pubblico ministero, ha provveduto alla sostituzione della misura carceraria con quella dei domiciliari. Disposto, pertanto, nei confronti dell’uomo, il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi, dal difensore e dai sanitari nel caso ne abbia necessità.