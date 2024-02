Lotta alla pesca di frodo del novellame di sarda, sequestro di oltre mezza tonnellata in Calabria

Vibo Valentia - Sequestro di oltre mezza tonnellata di novellame di sarda, meglio noto con il nome di “bianchetto”. Operazione dei finanzieri della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Roccella Jonica, nell’ambito dei servizi di polizia economico-finanziaria mirati al contrasto della pesca di frodo, coordinati dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia. L’attività informativa svolta, risultato di diversi servizi di osservazione e di pattugliamento, articolati in più giorni, con l’ausilio di pattuglie a terra e unità navali del Corpo, ha consentito di cogliere in flagranza un soggetto che, a mezzo di un natante da diporto, era intento nella cattura del novellame di sarda nelle acque antistanti la località di Riace Marina.

I finanzieri intervenuti hanno sottoposto a sequestro una rete da circuizione per una lunghezza totale di oltre 30 metri e più di mezza tonnellata di novellame di sarda. Al soggetto colto in flagranza è stato notificato un verbale con sanzioni amministrative per oltre 60 mila euro. Il prodotto ittico, sottoposto al controllo sanitario da parte del personale veterinario della locale ASL al fine di verificarne l’idoneità al consumo umano, è stato donato ad istituti caritatevoli per il consumo nelle loro mense.