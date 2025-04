Marcello Minenna assolto, i legali: "Spazzate via accuse infamanti"

Catanzaro - "Accuse infamanti che pretendevano di macchiare l'operato del professore Minenna e che la sentenza di ieri ha spazzato definitivamente via, non lasciando più spazio a strumentalizzazioni fuorvianti, anche sbandierate in primarie trasmissioni televisive, perseguite per interessi meramente personali''. E' quanto affermano gli avvocati Gianluca Tognozzi, Roberto d'Atri e David Leggi, difensori dell'ex direttore dell'Agenzia Dogane e Monopoli Marcello Minenna, attuale assessore all'Economia e alle finanze della Regione Calabria in relazione alla sentenza di assoluzione emessa ieri dal gup di Roma.

Minenna, riferiscono i legali in una nota, è stato assolto "con la formula 'perche' il fatto non sussiste' dall'accusa di falso e abuso d'ufficio per una vicenda che risale al 2021 nata da ben 12 esposti di un ex dirigente dell'Agenzia. L'assoluzione - aggiungono - arriva dopo due richieste di archiviazione e una di assoluzione della stessa Procura. Questa è la seconda assoluzione con formula piena che si unisce ad altre sei archiviazioni sempre su richiesta della Procura e tutte nate da segnalazioni di ex/dipendenti e ex/dirigenti dell'Agenzia, riconducibili a fatti del 2021".