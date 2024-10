Nascondevano kalashnikov e 6 pistole, arrestati padre e figlio a Marina di Gioiosa Ionica - Video

Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) - Un’arma da guerra, sei pistole – alcune delle quali clandestine – e circa 300 munizioni di vario calibro e marca: è quanto rinvenuto dai Carabinieri nel corso di una perquisizione effettuata nell’impresa di un 43enne di Marina di Gioiosa Ionica.

Ai militari della Compagnia di Roccella Ionica e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, entrati per un controllo, non era infatti sfuggita la tensione immediatamente evidenziata anche dal padre 76enne dell’uomo che aveva tentato di occultare frettolosamente un oggetto successivamente rivelatosi essere una pistola. Ne è scaturita un’approfondita attività di ricerca che, condotta in più località nella disponibilità dei due uomini, ha progressivamente consentito di rinvenire quello che è apparso come un vero e proprio arsenale. Tra le numerose armi rinvenute, infatti, figura anche un fucile da guerra kalashnikov. A conclusione delle operazioni, i due uomini sono stati arrestati in attesa delle valutazioni del giudice.