Bari - È entrata nel porto di Bari la nave Ocean viking con a bordo 244 migranti - tra cui 18 minori non accompagnati, due disabili e due donne incinte - soccorsi nei giorni scorsi in zona Sar (Search and rescue) libica. Le condizioni di salute delle persone a bordo sarebbero buone. Alcuni dei migranti saranno distribuiti nei centri pugliesi altri, invece, andranno in Calabria.

