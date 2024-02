'Ndrangheta a Reggio Calabria, 40 indagati: tra reati anche l'omicidio

Reggio Calabria - Polizia e Carabinieri hanno condotto un'operazione, denominata "Gallicò" - quartiere alla periferia nord di Reggio Calabria - per l'esecuzione di due ordinanze cautelari nei confronti di 18 persone - 16 in carcere, una agli arresti domiciliari ed un obbligo di presentazione alla pg - emesse dal gip su richiesta della Dda reggina. Nell'inchiesta coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri e dall'aggiunto Walter Ignazitto e condotta da Squadra mobile e carabinieri, sono contestati vari reati tra cui associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, detenzione illegale di armi e intestazione fittizia di beni.Gli indagati sono 40. I particolari dell'operazione condotta all'alba a Reggio Calabria saranno forniti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10.30 nella Questura di Reggio Calabria alla presenza del procuratore della Repubblica di Reggio Giovanni Bombardieri, del procuratore aggiunto Walter Ignazitto e degli investigatori della Polizia e dei Carabinieri.

