Sellia Marina – Un pedone è stato travolto da un’autovettura a Sellia Marina e ha perso la vita. A seguito dell’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, lungo la strada statale 106 “Jonica” il traffico è provvisoriamente rallentato in corrispondenza del km 201,800 a Sellia Marina. Sul posto sono presenti, oltre ai soccorritori, le squadre di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità in loco.

