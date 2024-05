Raid vandalico in scuola Corigliano Rossano: locali devastati, dati alle fiamme armadi con documenti

Corigliano Rossano (Cosenza) - Persone non identificate hanno fatto irruzione, la notte scorsa, nei locali dell'Istituto tecnico commerciale 'Luigi Palma' a Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano, e hanno devastato diversi locali per poi dare fuoco ad un armadietto con all'interno diversi documenti. Sul posto sono intervenuti I vigili del fuoco che hanno spento immediatamente il rogo evitando che le fiamme si propagassero agli altri locali della scuola. Presenti anche i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dei danneggiamenti. Al momento la scuola non è agibile e le lezioni, almeno per oggi, sono state sospese. Da una prima valutazione i danni sembrerebbero ingenti.

