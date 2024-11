Recuperati 9 escursionisti dispersi nel Parco del Pollino

Morano - Nove escursionisti leccesi che la notte scorsa si erano persi nel Parco Nazionale del Pollino sono stati individuati e messi in salvo dai volontari del soccorso alpino e speleologico. La sezione "Pollino" del soccorso alpino e speleologico della Calabria, ieri sera, intorno alle 20, è stata allertata dai Vigili del Fuoco del Comando di Potenza, ed è intervenuta, con alcuni tecnici, nella zona del Varco del Pollinello, all'interno del Parco del Pollino, per recuperare le nove persone disperse. Il gruppo di escursionisti, dai 15 ai 21 anni, tutti di Lecce, erano partiti da Colle dell'Impiso, con l'intenzione di raggiungere la zona del Pollinello. Durante il tragitto di ritorno hanno perso l'orientamento e, non riuscendo più a proseguire, hanno allertato i soccorsi.

Localizzata la loro posizione attraverso le coordinate Gps fornite da uno degli escursionisti, i tecnici del soccorso Alpino e speleologico Calabria, insieme ai colleghi lucani, sopraggiunti intanto a Colle dell'Impiso, e a una squadra di Vigili del Fuoco, si sono messi in marcia per raggiungere il gruppo disperso. Dopo un primo tratto percorso in fuoristrada fino al Piano di Gaudolino, i soccorritori hanno proseguito a piedi per circa un'ora fino ad un canalone a valle del Varco del Pollinello, dove hanno trovato gli escursionisti, affaticati e infreddoliti, ma in buone condizioni fisiche. Una volta rifocillati, tutti sono stati riaccompagnati, in sicurezza, fino alle loro autovetture parcheggiate a Colle dell'Impiso. Durante l'intervento è stato attivato l'Sms Locator (sistema di geolocalizzazione in dotazione al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) in modo da poter monitorare costantemente la posizione dei dispersi.